Türkiye’de genç nüfusun ve doğum oranlarının düşmesi üzerine hükümet, “Aile Yılı” kapsamında evliliği teşvik edecek projelere hız verdi. Bu kapsamda başlatılan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” 2026 itibarıyla güçlendirilecek. Daha önce 150 bin TL olan faizsiz evlilik kredisi, 250 bin TL’ye çıkarılacak.

48 ay vadeli faizsiz kredi

Bakanlığın duyurduğu düzenlemeye göre, genç çiftlere 48 ay vadeli, faizsiz 250 bin TL destek sağlanacak. Bu sayede ev kurmak isteyen çiftlerin masrafları hafifleyecek.

Yerel işbirlikleri ve indirimler

Bakanlık, belediyeler, valilikler ve yerel işletmelerle iş birliği yaparak indirim anlaşmaları da hazırlıyor. Böylece çiftler kredi ile yapacakları alışverişlerde ek indirimlerden yararlanabilecek.

Kimler yararlanabilecek?

Her iki eş de 18-25 yaş arasındaysa: 250 bin TL

Çiftlerden biri 25 yaş üstüyse: 200 bin TL

Başvuru için 18-29 yaş aralığında olmak şartı aranıyor.

Gelir şartı

Düzenleme ile gelir şartı da esnetildi. Başvurudan önceki 6 aylık ortalama gelirin asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi yeterli olacak.

Çocuk sahibi olana ek kolaylık

Projeden yararlanan çiftler çocuk sahibi olduklarında geri ödemeleri her çocuk için 12 ay erteleyebilecek.

250 bin TL ile alınabilecekler (Ortalama fiyatlarla)

Beyaz eşya (orta segment): 80.000 TL

Oturma odası L-köşe koltuk: 55.000 TL

Yatak odası takımı (yatak + gardırop): 40.000 TL

Mutfak masası + mutfak seti: 30.000 TL

Misafir/çalışma odası koltuk + masa: 15.000 TL

Perde ve halı: 16.500 TL

Nakliye ve montaj: 10.000 TL

Aksesuar & dekorasyon: 3.000 TL

Toplam: 249.500 TL