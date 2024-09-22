site, kredi başvurusuyla ilgili bilgilendirme ve eğitim içerikleri sunarak gençlerin süreçte daha bilinçli hareket etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Yeni web sitesi, Aile ve Gençlik Fonu projesi kapsamında hayata geçirildi. İlk olarak deprem bölgesindeki illerde pilot uygulama ile başlatılan proje, Türkiye genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu üç şehirde ve Osmaniye'de genişletildi. Ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden erişilebilen site, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller ve başvuru kılavuzları ile donatıldı. Kullanıcılar, site üzerinden başvuru şartları hakkında bilgi alabilirken, uygulamalı başvuru sürecine de yönlendiriliyor.

Site, ayrıca çiftlerin finansal kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmeleri ve çeşitli risklere karşı önlem almalarına yardımcı olacak eğitim içerikleri de sunuyor. Aile Eğitim ve İletişimi, Hukuk, İktisat, Medya ve Sağlık alanlarında eğitim programlarına erişim imkanı sağlanıyor.

Bakanlık, geçmiş yıllarda sosyal yardım başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirmişti ve şimdi de Sosyal Hizmet Başvuru Rehberi, Dijital Aile ve Aile Destek Mobil gibi uygulamalarla online hizmetlerini genişletmeyi planlıyor. Bu yeni adımla birlikte, gençlerin evlilik süreçlerinde daha bilinçli ve destekli bir yaklaşım benimsemeleri amaçlanıyor.