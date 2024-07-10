Yaşam koşulları değişse de bazı aile içi dinamiklerin devam ettiği görülüyor. Evlenen çiftler, ekonomik özgürlüklerine rağmen geniş aile büyüklerinin yönlendirmesi altında yaşamaya devam ediyorlar. Bu durum, yetişkinlerin kendi hayatlarını kuramamasına ve sürekli dış baskılar altında hissetmelerine neden olabiliyor.

Genç çiftler kendi ailelerini kurmakta zorlanıyor

Çocukların yetiştirilmesi, ev işlerinin bölünmesi, maddi harcamalar ve hatta hafta sonu planları bile evin büyükleri tarafından belirlenebiliyor. Bu durum, genç çiftlerin kendi ailelerini kurma sürecinde önemli bir engel oluşturabiliyor. Evlilik sonrası ebeveynlerle sınırlarını belirlemekte zorlanan birçok kişi, partnerleriyle olan ilişkilerinde çatışmalar yaşayabiliyor. Ebeveynlerinin kontrolü altında hisseden bu yetişkinler, kendi kararlarını verme ve özgürce yaşama konusunda zorluklar yaşıyorlar.

"Sınırlarınızı belirleyin"

Uzmanlar, bu tür durumlarla baş etmenin yollarını şu şekilde öneriyor: Öncelikle, evlilik öncesinde partnerinizle aile dinamiklerini ve sorumlulukları açıkça konuşmak önemli. Ayrıca, ebeveynlerinizle olan ilişkide sınırları korumak ve duygusal bağımlılıktan kaçınmak gerekiyor. Psikolojik danışman Şura Saka, bu konuda şunları söylüyor: "Eğer sınırlarınızı belirlemede güçlük çekiyor ve suçluluk hissediyorsanız, terapi almak size yardımcı olabilir."