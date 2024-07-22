Sayaç yanlış okunmuş

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Nadide Sokak'ta daha önce de benzer bir sorun yaşanmış ve bir vatandaşa 268 bin liralık su faturası gelmişti. Bu sefer aynı mahallede bulunan Kiraz Sokak'ta yaşayan yeni evli çift, ilk su faturalarını aldıklarında büyük bir şok yaşadı. Sayaç okuma hatası nedeniyle 413 bin lira tutarında bir fatura ile karşılaşan çift, durumun düzeltilmesi için yetkililere başvurdu.

"Bu ay evlendik, ilk faturayı görünce çok şaşırdım"

Faturayı görünce şok olduklarını ifade eden Merve A., "Bu ay evlendik ve evimize gelen ilk faturayı görünce çok şaşırdım. Daha önce de bu şekilde yüksek gelen fatura olduğunu bildiğim için sayacımı kontrol ettim. 387 son endeks yazmaları gerekirken 3 bin 874 son endeks yazmışlar. Bu yüzden faturamız 413 bin 464 lira geldi. TESKİ yetkililerine ulaştığım zaman sorunu çözdüler" dedi.

Mağdure, vatandaşları Uyardı

Merve A., diğer vatandaşları da faturalarına dikkat etmeleri konusunda uyararak, "Geçen hafta da aynı sorun ile ilgili haber yapılmıştı. Şimdi benim başıma geldi. Herkes faturalarına dikkat etsin" diye konuştu.

TESKİ yetkilileri sorunu çözdü

TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi) yetkilileri, sayaç okuma hatasını düzelterek yeni evli çiftin mağduriyetini giderdi. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların hemen TESKİ’ye başvurmasını ve sayaçlarını kontrol etmelerini önerdi.

Bu olay, sayaç okuma hatalarının ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların, yüksek tutarlı faturalar karşısında sayaçlarını kontrol etmeleri ve yetkililere başvurmaları gerektiği vurgulandı.