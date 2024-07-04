Yurt içi üretici fiyatlarındaki artışın ardından ÖTV'ye yapılan zam, sigara fiyatlarını adeta fırlattı. Peki, yeni zamlarla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından sigara fiyatlarına 9-10 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş, "Sigaraya 9 TL zam geçişi oldu memlekete hayırlı uğurlu olsun. Bazı çeşitlerine 10 TL geldi" şeklinde açıklama yaptı.

En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar ise JTI sigara grubuna yapılan zammı duyurdu. Dündar'ın paylaşımına göre, grubun en pahalı sigarası 80 TL'ye, en ucuz sigarası ise 71 TL'ye yükseldi.