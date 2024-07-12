İSTANBUL (AA) - Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch Ultra, Turkcell'in eSIM desteğiyle satışa sunulacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre. Samsung Electronics'in yeni giyilebilir ürünlerinden Galaxy Watch Ultra, Türkiye pazarına Turkcell eSIM desteğiyle giriş yaparak Turkcellliler için özel ayrıcalıklarla raflarda yerini alacak.

Turkcell Pasaj üzerinden kontratlı veya peşin olarak Galaxy Watch Ultra alan müşterilere avantajlı teklifler sunulacak.

Galaxy Watch Ultra, kişiselleştirilmiş içgörüler ve özel sağlık deneyimleri sunarken kullanıcılarına eSIM özelliğiyle iletişimde kalma imkanı veriyor.

Hücresel bağlantıyı saatte kullanım olanağı sağlayan eSIM desteğiyle Galaxy Watch Ultra akıllı telefon işlevi görüyor. Kullanıcılar telefonları yanında olmasa bile saat üzerinden Turkcell bağlantısıyla arama yapma, aranma ve mesaj gönderme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Cihazı satın alan kullanıcılar, eSIM aktivasyonunu Samsung akıllı telefonlarındaki saat uygulamasından veya Turkcell mağazalarından gerçekleştirebilecek.

- 100 metre derinliğe kadar su geçirmiyor

Galaxy Watch7'nin gelişmiş fitness izleme özellikleri ve güçlü donanımı üzerine inşa edilen Galaxy Watch portföyünün yeni üyesi Galaxy Watch Ultra yapay zekanın sunduğu yeteneklerle bir üst seviyedeki başarılar için geliştirilmiş sağlıklı yaşam deneyimlerini açığa çıkarıyor.

Titanium Grade 4 çerçeve ve 10ATM su direnci mevcut akıllı saat, 100 metre derinliğe kadar su geçirmiyor.

Yüzme, bisiklete binme ve koşudan oluşan triatlon için yeni Multi-spor özelliğiyle çoklu etaplı egzersizleri takip edebilirme imkanı sunarken, bisiklet için yeni Fonksiyonel Eşik Gücü (FTP), AI destekli FTP metrikleriyle 4 dakikada maksimum bisiklet gücünü doğru bir şekilde ölçerek göstergelere dayalı olarak tam potansiyeli ortaya çıkarıyor.

Yeni eklenen Quick Access ile antrenmanlar anında başlatılıp kontrol edilebiliyor. Diğer işlevleri de kullanıcıların ihtiyaçlarına göre haritalayabilme ve güvenlik için acil durum sirenini etkinleştirebilme imkanı tanıyor. Ayrıca 3 bin nit parlaklığıyla Galaxy Watch Ultra, güneş ışığında da okunabilirliğe imkan sağlıyor.

Galaxy Watch Ultra, güç tasarrufu modunda 100 saate kadar ve egzersiz güç tasarrufu modunda 48 saate kadar kullanım sunuyor.

Turkcell Pasaj üzerinden kontratlı veya peşin olarak Galaxy Watch Ultra alan müşterilere 4 bin lira Samsung Hediye çeki sunuluyor. Galaxy Watch Ultra, 47mm boyutunda titanyum, beyaz titanyum ve gri titanyum renklerinde satışa sunulacak.