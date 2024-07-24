Model ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlenmişti. Nikah töreninden kareleri yeni yeni takipçileriyle paylaşan çift, el öpme ziyareti için milli futbolcunun memleketi Trabzon’a gitti.

Trabzon'a uygun kıyafetler giydi

Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk’u alarak Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan baba evine götürdü. Akrabalarını gezerek el öpen çiçeği burnunda çift, Trabzon’un turizm merkezlerinden Uzungöl’e de giderek bol bol fotoğraf çektirdi. Pamuk’un Trabzon’a uygun kıyafetler giymesi ve eşinin ailesini ziyaret etmesi takipçilerinden tam not aldı. Trabzon’da bol bol fotoğraf çektiren çift, Pamuk’un "61" notuyla paylaştığı anlar ve Yazıcı’nın "En kıymetlilerim" ifadeleriyle dikkat çekti.

İşte ünlü çiftin Trabzon seyahatinden kareler...