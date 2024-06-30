Yeni haftada ise gözler ABD istihdam verisine çevrildi. Yurt içinde enflasyon verisi ve Merkez Bankası kararları izlenecek.

Türkiye'de Ekonomik Veriler ve Merkez Bankası Kararları

Enflasyon verisi bekleniyor

Gelecek hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çarşamba günü haziran ayı enflasyon verisini saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistlerin beklentisi, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 2,2, yıllık ise yüzde 72,5 seviyesinde artacağı yönünde. Uzmanlar, enflasyondaki düşüşün ikna edici olabilmesi için aylık yüzde 2’nin altını görmenin piyasalar açısından moral vereceğini vurguluyor.

Pazartesi: İmalat sanayi PMI verileri

İmalat sanayi PMI verileri Çarşamba: TÜİK enflasyon verisi

TÜİK enflasyon verisi Perşembe: TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti Cuma: Hazine nakit dengesi açıklamaları

Merkez Bankası haziranı pas geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı. Karar metninde "Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, sadeleşme adımları devam ederken, kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesine son verildi.

Türkiye Gri Liste’den çıkarıldı

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu haberi “Başardık” mesajıyla paylaşırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararın finans ve reel sektör için olumlu sonuçlar doğuracağını, uluslararası kaynak girişini hızlandırıp borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacağını belirtti.

ABD'de istihdam verileri ve Fed kararları açıklanacak

Fed'in Karışık Sinyalleri

Geçen hafta Fed yetkililerinin politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklarını belirten açıklamaları, küresel piyasalarda yatırımcıların "bekle-gör" tutumunu benimsemelerine yol açtı. Fed yetkilileri, enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini hatırlattı.

Tarım dışı istihdam verisi bekleniyor

Gelecek hafta istihdam raporundaki veriler, yatırımcıların odağında olacak. Analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed’in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirtiyor.

Haftalık takvim

Pazartesi: İnşaat harcamaları, imalat sanayi PMI

İnşaat harcamaları, imalat sanayi PMI Çarşamba: ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları

ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik başvuruları, dayanıklı mal siparişleri, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları Cuma: Tarım dışı istihdam verileri

Avrupa'da ise Lagarde'ın açıklamaları izlenecek

Geçen hafta Avrupa borsaları genelinde negatif bir seyir izlendi. Analistler, Fransa'da yapılacak parlamento seçimlerinin ilk turunun pazar günü gerçekleştirileceğini anımsattı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri yakından takip ediliyor.

Haftalık takvim

Pazartesi: Euro Bölgesi ve Almanya'da imalat sanayi PMI, Almanya'da enflasyon

Euro Bölgesi ve Almanya'da imalat sanayi PMI, Almanya'da enflasyon Salı: Euro Bölgesi enflasyon ve işsizlik oranı

Euro Bölgesi enflasyon ve işsizlik oranı Çarşamba: Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları

Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları Perşembe: Almanya'da fabrika siparişleri

Almanya'da fabrika siparişleri Cuma: Euro Bölgesi perakende satışlar ve Almanya'da sanayi üretimi

Asya piyasalarında karışık seyir

Geçen hafta Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, 161,3 ile 1986'dan bu yana en yüksek seviyeyi test eden dolar/yen paritesi haftayı yüzde 0,8 artışla 160,90'dan tamamladı.

Haftalık takvim

Pazartesi: Çin'de imalat sanayi PMI, Japonya'da tüketici güven endeksi