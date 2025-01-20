Yeni Haftada Hava Durumu Sağanak Ve Kar Yağışı Hangi Illeri Etkileyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Doğu Karadeniz ve doğu illerinde yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise özellikle doğu bölgelerinde 3 ila 5 derece düşüş gösterecek. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil illerin hava durumu detayları.
Marmara Bölgesi
- Çanakkale: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, 11°C
- Edirne: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 11°C
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, 10°C
- Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 9°C
Ege Bölgesi
- Akhisar: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
- Denizli: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 16°C
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 15°C
- Manisa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 14°C
Akdeniz Bölgesi
- Adana: Az bulutlu ve açık, 20°C
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 22°C
- Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 19°C
- Mersin: Az bulutlu ve açık, 19°C
İç Anadolu Bölgesi
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 8°C
- Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
- Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
- Konya: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
Batı Karadeniz Bölgesi
- Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, 9°C
- Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C
- Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, 10°C
- Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, 9°C
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
- Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C
- Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar, 2°C
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, 9°C
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, 8°C
Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, -3°C
- Kars: Parçalı ve çok bulutlu, -3°C
- Malatya: Parçalı bulutlu, 7°C
- Van: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, 1°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
- Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
- Siirt: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, 10°C
- Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Kaynak: HABER MERKEZİ