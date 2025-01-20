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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın ilk günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Doğu Karadeniz ve doğu illerinde yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise özellikle doğu bölgelerinde 3 ila 5 derece düşüş gösterecek. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil illerin hava durumu detayları.

Marmara Bölgesi

  • Çanakkale: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, 11°C
  • Edirne: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 11°C
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, 10°C
  • Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 9°C

Ege Bölgesi

  • Akhisar: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
  • Denizli: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 16°C
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 15°C
  • Manisa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 14°C

Akdeniz Bölgesi

  • Adana: Az bulutlu ve açık, 20°C
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 22°C
  • Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 19°C
  • Mersin: Az bulutlu ve açık, 19°C

Yeni Haftada Hava Durumu Sağanak Ve Kar Yağışı Hangi Illeri Etkileyecek

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 8°C
  • Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, 9°C
  • Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 10°C
  • Konya: Parçalı ve az bulutlu, 9°C

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, 9°C
  • Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, 10°C
  • Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, 10°C
  • Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, 9°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C
  • Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar, 2°C
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, 9°C
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, 8°C

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, -3°C
  • Kars: Parçalı ve çok bulutlu, -3°C
  • Malatya: Parçalı bulutlu, 7°C
  • Van: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, 1°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, 11°C
  • Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
  • Siirt: Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, 10°C
  • Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu, 13°C
Kaynak: HABER MERKEZİ