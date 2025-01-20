Yeni Haftada Hava Durumu Sağanak Ve Kar Yağışı Hangi Illeri Etkileyecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü , yeni haftanın ilk günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Doğu Karadeniz ve doğu illerinde yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise özellikle doğu bölgelerinde 3 ila 5 derece düşüş gösterecek. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil illerin hava durumu detayları.

Survivor'da 19 Ocak Pazar günü kim elendi?

Survivor'da 19 Ocak Pazar günü kim elendi?

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