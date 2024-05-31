Kyoto Üniversitesi Hastanesi, ilacın insanlar üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere Eylül 2025'e kadar dünyanın ilk insan denemesini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu denemelerde, en az bir azı dişi eksik olan 30-64 yaş aralığındaki 30 erkek hastanın tedavi edilmesi planlanıyor. Başarılı olması durumunda, ilacın kalıcı diş eksikliği olan hastalara uygulanabileceği düşünülüyor.

İlaç, diş büyümesini engelleyen USAG-1 proteinini hedef alarak çalışıyor. Fare ve gelincik modellerinde yapılan denemelerde, damar içi tedavi ile hiçbir önemli yan etki olmadan yeni dişlerin üretildiği gözlemlendi. Bu olumlu bulgular üzerine insanlar üzerindeki etkisinin test edilmesine karar verildi. İlk aşamada, doğuştan diş eksikliği olan 2-7 yaş arasındaki hastalar üzerinde denemeler yapılacak. Ardından, kısmi dişsizlik veya çevresel faktörler nedeniyle kalıcı diş eksikliği olan kişileri kapsayan genişletilmiş denemeler planlanıyor.

Kyoto Üniversitesi araştırmacıları, ilacın diş büyümesini başlatan mekanizmayı daha iyi anlamak için yıllardır çalışıyor. Araştırmacılar, USAG-1 proteininin farklı türler arasında yüksek bir benzerlik gösterdiğini ve farelerde ve gelinciklerde yeni dişlerin ortaya çıkmasını sağladığını belirtiyor. Bu gelişmeler, diş kaybı veya yokluğundan muzdarip olanlara umut verirken, ilacın ticari olarak 2030 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu yenilikçi tedavi yöntemi, doğuştan diş hastalıkları kadar her yaşta diş kaybı yaşayan herkes için bir umut olabilir.