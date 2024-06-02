Gecede, markanın tüm paydaşları ve sektör temsilcileriyle birlikte, cemiyet, moda dünyası ve influencerlar da yer aldı.

Gecenin sunuculuğunu ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy üstlendi. Yeni İnci'nin iç giyim, mayo, pijama ve spor giyim kategorilerinden oluşan mini bir defilesi, gecenin en dikkat çeken anlarından biriydi. Defile, renkli bir şov eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Galaya katılanlar arasında manken Ece Gürsel, sunucu Yusuf Emin, Seda Çayırlı Öncel, Ecem Bayar, Güler Işık, Duygu Bozkurt, Ezgi Güler gibi ünlü isimler ile birlikte 200'e yakın davetli yer aldı. Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan gece, markanın 60 yıllık başarı hikayesini anlatan özel bir belgesel gösterimi ile devam etti. Ardından, defile ve şovla renklenen gece, plaket töreniyle sona erdi.