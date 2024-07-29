Enerji sektörü için müjdeli haberler Diyarbakır’dan geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır'da keşfedilen büyük petrol rezervi için sondaj çalışmalarına başladı. Bu gelişme, bölgenin 'İkinci Gabar' olarak adlandırılmasına neden oldu.

Diyarbakır, enerji sektöründe büyük bir heyecana sahne oluyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır’da 100 milyon varil petrol bulunduğu tahmin edilen noktada sondaj çalışmalarına start verdi. Bu yeni gelişme, bölgenin 'İkinci Gabar' olarak adlandırılmasına neden oldu. Gabar Bölgesi'ndeki petrol rezervlerinin ardından, Diyarbakır'dan gelen bu haber, akaryakıt fiyatlarında potansiyel indirimler ve enerji bağımsızlığı için umutları artırdı.

TPAO, Diyarbakır’daki petrol rezervlerini belirlemek amacıyla geniş çaplı jeolojik araştırmalar gerçekleştirdi. 457 sondaj kuyusunun açılacağı bölgeler detaylı şekilde haritalandırıldı ve havadan fotoğraflandırmalar yapıldı. Bu veriler doğrultusunda, Diyarbakır’daki petrol rezervinin 100 milyon varil seviyesinde olduğu değerlendiriliyor. Sondaj çalışmaları, bölgenin enerji sektöründeki rolünü artırmak ve ekonomiye katkı sağlamak üzere başlatıldı.

Yeni petrol müjdesi bekleniyor

Gabar'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük petrol rezervinin Diyarbakır'da bulunması, bölgenin enerji üretimindeki önemini artıracak. Sondaj çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanması ve petrolün ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Bu gelişme, enerji sektörü için önemli bir adım olarak görülüyor ve bölgeye yatırımcı ilgisini artırabilir.

Diyarbakır’ın farklı ilçelerinde de petrol müjdeleri bekleniyor. Ergani, Silvan, Bismil, Hazro, Çınar, Kocaköy, Bağlar ve Sur ilçelerinde yapılacak olan yeni arama ve sondaj çalışmaları, bölgede daha fazla petrol rezervi bulunabileceğine işaret ediyor. Bu gelişmeler, Diyarbakır'ın enerji sektörü için stratejik bir merkez haline gelmesine zemin hazırlayabilir.