Türkiye’nin en üst düzey futbol liglerinden biri olan Trendyol 1. Lig, 7. hafta mücadelesi ile devam ediyor. Yeni Malatyaspor, ligin güçlü ekiplerinden Amed SK’yı konuk edecek. İki takım da galibiyet hedefiyle sahada olacak, bu da maçı daha da heyecanlı hale getiriyor.

Maç detayı

Tarih: 29 Eylül Pazar

Saat: 16.00

Kanal: beIN SPORTS MAX 2

Stadyum: Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu

Takımların durumu

Yeni Malatyaspor, sezona tutkulu bir başlangıç yaparak taraftarlarını sevindirmek için mücadele ediyor. Bu hafta, iç sahada alacakları galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Amed SK ise, zorlu bir deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi planlıyor. İki takım arasında geçecek olan bu karşılaşma, taraftarlar açısından büyük bir heyecan yaratıyor.