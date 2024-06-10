İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen korkunç olayda, 13 yaşındaki bir kız öğrenci, sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanarak saldırıya uğradı. Saldırgan, sabah saatlerinde önce biber gazı sıktı, ardından da bıçakla saldırdı.

Olayın öncesinde, şüpheli bir gün önce mağdur öğrenciyi evine çağırarak tehdit etmişti. Saldırı, ders saati sırasında gerçekleşti ve mağdur öğrenci hemen hastaneye kaldırıldı, akciğer zarında yırtık tespit edildi.

Soruşturma, saldırganın 'Yandere Simulatör' adlı bilgisayar oyununu oynayıp oynamadığını araştırıyor. Bu şiddet içerikli oyunun etkisi altında mı kaldı? İncelemeler devam ederken, oyunun içeriği gençler arasında endişe yaratmaya devam ediyor.

Yandere Simulatör, benzeri gibi tehlikeli oyunlar, çocukların ruh sağlığını tehlikeye atan yapılarıyla biliniyor. Oyun, bir anime karakterin saplantılı bir şekilde sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesini ve ardından tüm delilleri yok etmesini konu alıyor.