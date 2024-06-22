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Facebook | Bir Harvard yurdundan dünya devi olma hikayesi

Facebook | Bir Harvard yurdundan dünya devi olma hikayesi

Hızlı ve Anlık Haberleşme: Yeni medya, haberlerin anında yayılmasını sağlayarak geleneksel medyanın haber verme hızını geride bıraktı. Sosyal medya platformları, haberlerin ve olayların anlık olarak paylaşılmasına ve tartışılmasına olanak tanıdı.

İnternetin Yaygınlaşması: İnternetin hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte yeni medya platformları (sosyal medya, bloglar, online haber siteleri vb.) hızla yaygınlaştı. Bu platformlar, bilgiye erişimi kolaylaştırdı ve haber tüketimini daha interaktif hale getirdi.

Yeni medya , geleneksel medya nın tamamen sonunu getirmemiş olsa da, medya dünyasında köklü değişimlere yol açarak geleneksel medyanın işleyişini ve tüketim alışkanlıklarını önemli ölçüde dönüştürmüştür.

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