Breast Cancer Now kuruluşu, kanser tedavisi Trastuzumab deruxtecan'ın onaylanmasının meme kanseri tedavisinde "heyecan verici yeni bir çağ" başlattığını söyledi.

Bu tedavi, İskoç İlaç Konsorsiyumu'nun (SMC) son karar turunda İskoçya Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS Scotland) kullanımını onayladığı 4 farklı kanser tedavisi arasında yer alıyor. Yardım kuruluşunun CEO'su Barones Delyth Morgan ise şunları söyledi, “Bu karar, İskoçya'da HER2-negatif tedavi edilemez ikincil meme kanseri olan kişiler için heyecan verici yeni bir tedavi dönemini başlatıyor ve bu hasta grubu için ilk kez etkili bir HER2 hedefli tedavi sağlıyor.”

Kanserin yayılmasını yavaşlatıyor

En önemlisi, uygun hastalar için trastuzumab deruxtecan (Enhertu) hem kanserin yayılmasını yavaşlatabilir hem de kemoterapiye kıyasla yaşam süresini artırarak insanlara yaşamak ve en çok önem verdikleri şeyleri yapmak için daha fazla zaman sağlayarak hayat değiştiren umudu getirebilir. SMC, Enhertu diye de bilinen Trastuzumab deruxtecan'ın bir tür meme kanseri olan HER2-negatif hastası yetişkinleri tedavi etmek için kullanıldığını ve bu tür meme kanseri için ruhsat alan ilk ilaç olduğunu söyledi.

7 yeni ilaç kabul edildi

İskoç İlaç Konsorsiyum'u, meme, deri, akciğer ve prostat kanserlerinin yanı sıra sedef hastalığı, artrit ve nadir görülen bir genetik bozukluk olan Pompe hastalığı gibi hastalıklar için 7 ilacı kabul etti. SMC Başkanı Dr. Scott Muir, "Komite, meme, cilt, akciğer ve prostat kanserleri de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklar için 7 yeni ilacı kabul edebilmekten memnuniyet duyuyor" dedi.

‘Değerli bir tedavi’

Cemiplimab adlı ilaç için şirket tarafından sağlanan ek kanıtlar ve Hasta ve Klinisyen Katılımı (Pace) toplantısı aracılığıyla paylaşılan yaşanmış deneyimler, komiteye cemiplimabın hastalar için değerli bir tedavi olduğu konusunda güven verdi.

‘Umudum, uzun yaşamak’

Kuzey İskoçya'dan 66 yaşındaki Patricia Snow'a Aralık 2017'de yani 6 yıl önce HER2-negatif ikincil meme kanseri teşhisi kondu. Snow ise şunları söyledi, “Bu haber beni kesinlikle çok heyecanlandırdı. İki yaşında bir torunum var ve umudum onun büyükannesini hatırlayabileceği kadar uzun yaşamak.”