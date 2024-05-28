İşverenlerce daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden yeni mezun olan gençlere işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın 9. dönem başvuruları 23 Haziran’a kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Esas Holding’in sosyal fayda odaklı yatırım birimi Esas Sosyal; 2015 yılından bu yana odağına aldığı gençlik ve istihdam alanında sürdürülebilir ve ölçülebilir etki yaratmak amacıyla “Esas Sosyal Fırsat Eşitliği Sağlar” mottosu ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programlarını başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Esas Sosyal; işverenlerce daha az tercih edilen devlet üniversitelerinden yeni mezun olan gençlerin iş hayatına daha öz güvenli, donanımlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak adım atmaları amacıyla hayata geçirdiği sosyal yatırım programları etrafında geniş bir ekosistem geliştirdi. Aralarında sivil toplum kuruluşları, Kurumsal Destekçiler, insan kaynakları profesyonelleri, eğitmenler, mentorlar, katılımcılar ve mezunların bulunduğu 4.500 kişi ve kurumu kapsayan bu ekosistem, gençlerin gelişimine ve istihdama geçişlerine katkı sağlıyor.

Yeni mezunların 12 ay boyunca STK’larda tam zamanlı çalışmalarına imkan sağlayan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı; Esas Sosyal’in vizyonunu paylaşan ve 21 farklı sektörde faaliyet gösteren 40 kurumsal destekçi tarafından destekleniyor. Program; gençlere, STK’larda kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi birimlerinde iş deneyimi kazanımı sağlamasının yanı sıra İlk Fırsat Akademisi kapsamında da kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak 250 saatin üzerinde eğitim ve mentorluk imkânları sunuyor.

Program, gençleri sivil toplumla tanıştırıp sosyal sorumluluk bilinçlerini güçlendirirken, Esas Sosyal Ekosisteminin önemli bir parçası olan STK’lara da genç, nitelikli ve eğitimli insan kaynağı desteği veriyor.

Başvuru detayları;

2024 yılında 50 gence daha fırsat verecek olan programa kabul edilen adaylar 2 Eylül 2024 tarihinde işbaşı yapacaklar.

Başvuruları 23 Haziran’a kadar devam edecek Programa başvuracak adayların;

Herhangi bir devlet üniversitesinden 2023 Haziran ayı ve sonrasında mezun olması,

Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olması,

Daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması, (Stajlar bu kapsamda değildir)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması bekleniyor.