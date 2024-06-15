Hocalarının aksine, yeni nesil doktorlar, insanları dinlemek ve elle muayene etmek yerine doğrudan yöntemlere yönlendiriyor. Hatta, uzmanlaşacak branşları bile hastayla en az temas edecekleri alanlardan seçiyorlar. Uzmanlar bu kurtulanların altında yatan nedenleri çeşitli açılardan değerlendiriyor.

Hastanelerde artan şiddet vakaları

Türk Kardiyoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan'a göre, doktorların paralarıyla temastan kaçınması, büyük hastanelerde artan şiddet vakaları yaşanıyor. Doktorlar, daha az birleşim ve bütünlük alt branşlara yöneliyorlar. Bu nedenle dermatoloji, radyoloji ve patoloji gibi alanlar artarken, kardiyoloji, kadın doğum ve pediatri gibi alanlara olan ilgi giderek azalıyor. Hasta ve yakınları tarafından uygulanan şiddet vakalarının artması, doktorların bu meslekten uzaklaşmasına sebep oluyor.

Zaman kısıtlamaları ve kolaya kaçma eğilimi

Adnan Kabaalioğlu, genç doktorların kolaya kaçmalarını sağlamak olduğunu belirtiyor. Acil servise gelen bir drenaja ilk kez dokunan radyoloji dağılımı oluyor, çünkü diğer doktorların verilerini dokunmaktan kaçınıyor. Ayrıca, kayıtlı olmayan veya daha az olan bölgelere doğru yönelme de görülüyor. Zaman kısıtlamaları nedeniyle, doktorlar akış yollarını hızlı bir şekilde yönlendirme yollarını seçiyorlar. Kamuda günde 70 hastanın gördüğü bir hastanın sadece 5 dakika ayırabilmesi, fiziki muayenenin kapsamı kısıtlanıyor.

Teknolojiye yönelme ve güvende hissetme ihtiyacı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turhan Ece, teknolojik gelişmelerin ve doktorların kendilerine güven duymalarını hissetmelerini bu durumun değişebileceğini söylüyor. Yeni nesil doktorlar, zaman ve riskin azaltılması için teknolojiye, yani izleme yöntemlerine başvuruyorlar. Ayrıca dijitalde iletişim kurma alışık bir nesil olmaları, hastayla bireysel iletişim kurmalarını zorlaştırıyor.

Eğitim kalitesinin düşmesi ve araştırmanın ikinci plana atılması

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tıp eğitiminin azaltılmasının yeni nesil doktorların hasarından kaçınmasına sebep olduğunu belirtiyor. Devletin tıp fakültesine bakışının ana konusu ve üniversitelere sağlanan gelirlerin süresi nedeniyle, eğitim ve öğrenim gören ikinci plana atıldığı bir dönemdeyiz. Bu da, fiziki muayeneyi bilmeyen hekimlerin yetişmesine yol açar.

Hasta-Doktor iletişiminin kalitesinin düşmesi

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kadir Demir, doktorların hastayla muhatap olmak istememelerinin altında iletişim sorunlarının yattığını belirtiyor. Doktor-hasta iletişiminin kalitesi düştü, doktorlarla daha az dağıtım yaygınlaştı. Bu durumda, gereksiz yere yöntemlerin uygulanmasına yol açar.

Uzmanlık alanlarında tercih kayıtları

2024 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları da bu şekilde saklanıyor. En az tercih edilen bölümler arasında çocuk cerrahisi, pediatri ve genel cerrahi yer alırken, dermatoloji ve plastik cerrahi gibi hastayla daha az temaslı alanlar en çok tercih edilen bölümler oldu. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç, doktorların şiddet ve dava riskinden dolayı bu alanlara yöneldiğini belirtiyor.

Gelecek için endişe verici bir durum

Uzmanlar, bu kayıpların devam etmesi halinde günlük olaylarda iyi yapan hekimin bulmanın zorlaşacağından endişe duyduklarını belirtiyor. Üniversitelerdeki eğitim ücretinin azaltılması ve doktorların hastayla bireysel iletişimden kaçınması, sağlık açısından olumsuz etkilenebilir.