Rap müziğinin özgün ismi Çakal, 15 Ağustos 2024 Perşembe günü Bi’Nevi Alaçatı'da sahne alacak. Saat 20:30’da başlayacak olan konser, rap severlere unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Etkileyici performansları ve özgün tarzıyla dikkat çeken Çakal, konser serisinde enerjik ve dinamik bir gösteri sunarak rap müzik dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Bi’Nevi Alaçatı’nın etkileyici atmosferinde gerçekleştirilecek bu konser, müzikseverler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak öne çıkıyor.