YENİ ORTADOĞU-2

Kıymetli dostlarım,değerli hemşehrilerim;

Geçen haftada yaşanan ve dünya gündemine bomba etkisi yapan,sabotaj mı yoksa bir mekanik arızanın mı sebep olduğu bilinmeyen İran cumhurbaşkanının geçirdiği kazanın etkilerini yaşadık. Bahsettiğim üzere bu olayın etkilerini Ortadoğu da göreceğiz. Lübnan hizbullahı üzerindeki etkisini kaybedecek bir İran’ın, Mısır ile İsrail’e olan baskısının da olması mümkün değildir. Bu boşluğu kimin dolduracağını ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Ancak süreçte adım adım ilerleyen safhalara bakarsak, el kasımi ile başlayan tasfiye senaryosu İran’ı bölmeye yönelik otorite boşluğunun oluşması ile tamamlanacak gibi görünüyor. İran aynı Irak’ta olduğu gibi 3 parçaya ayrılacak. Türk bölgesi, Kürt bölgesi ve şiilerin yer aldığı bölge. Bu süreç öyle yavaş da gelişmeyeceği anlaşılıyor açıklamalardan. Türkiye’de bu süreçte bazı adımları atması gerektiğini unutmuş değil. Seferberlik yetkilerini cumhurbaşkanına bağlayan kararname yayınlandı. Irak’ın kuzeyinde yer alan bölgede ve Talabani’nin hakimiyetindeki Süleymaniye,Musul ve Kerkük bölgesine askeri bir operasyon yapılması,bu bölgenin pkk unsurlarından temizlenmesi gerektiği askeri kaynaklarca defalarca açıklandı. Irak ve Suriye de etkisini yitirmiş bir İran’ın yerini,misakı milli sınırlarını tamamlayacak Türkiye. Suriye de Cerablus ve Afrin bölgesi de Türkiye nin kontrolünde olacak. Abd,Suriye de 2,Irak ta ise 1 Kürt devletinin temellerini askeri olarak hazırladı şimdi siyasi otoriteyi belirleyecek,bizler de buna hazırlıklı olmalıyız. Suudi Arabistan yıllar sonra Şam’a büyükelçisini atadı bu arada. Bu bile artık Ortadoğu da sınırların yapılandırılacağının en net göstergesi. Bizim Türkiye olarak Irak ve Suriye’deki yeni devlet yapılanmalarını engellememiz mümkün görünmüyor. Bu sebeple hızlı ve güçlü bir mesajı ilk Türkiye verecektir. Önümüzdeki günlerde ticaret ve küresel hammadde yollarının değiştirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar hızlanacak. Ulaştırma bakanlığının “VIA CARPATIA” projesini açıklaması ve bu projen ile



Londra’ya uzanacak Basra’dan Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ve Londra’ya bağlanan yol çalışmaları artık daha etkili şekilde vücut bulacak. Bizim içerisinde olduğumuz diğer bir konu ise zengezur koridorunun fiilen işlemeye başlaması olacak. Hem doğalgaz hem hammadde transferindeki Çin-Türkiye- Avrupa-Londra demiryolu ağının da İran’ın tavırlarından kaynaklı uzayan süreç de hazır olan demiryolu ile bağlantısı tamamlanıp hayata geçirilecektir.

Azerbaycan, batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek, aynı zamanda Çin'den Orta Asya, Hazar Denizi, Kafkasya ve Türkiye'ye uzanan Orta Koridor'un da güzergahlarından olacak Zengezur Koridoru'ndan geçecek kara ve demir yollarının inşaatını aralıksız sürdürüyor. Yani her şey planlandığı gibi ilerliyor aslında. Bekleyelim görelim. Dünya ekonomik güç dengelerinin kurulması açısından yeniden yapılandırılıyor. Küreselleşme artık yerini globalikalizasyon’a bıraktı. Ortadoğu dan başlayacak yeni denklemde dijital paraya geçişin merkezi de sanırım Türkiye olacak.

Bu arada İsrail’in dün gece refahta çadır kampını bombalamasını lanetliyorum. Dünya sessiz değil sadece biz yeteri kadar bağırmıyoruz problem bu kanaatimce. Kalın sağlıcakla.