Denizli'de, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım önderliğinde, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odalarının temsilcileriyle önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin çevresel ve kentsel bilinç projeleri üzerinde detaylı fikir alışverişi yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, gelecek dönem için "Çevre Meclisi" ve "Kentlilik Bilinci Meclisi" adlı yeni meclislerin kurulmasını planlıyor. Bu meclisler, şehrin çevresel sürdürülebilirlik ve kentsel gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım'ın yanı sıra TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Arif Balkanay, TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet Öztürk, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve 17 meslek odasının temsilcileri katıldı. Toplantı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ali Marım, yapılan açıklamada, yeni projelerin Denizli'nin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirileceğini vurgulayarak, şehrin daha yaşanabilir ve mutlu bir yer haline gelmesi için tüm paydaşlarla işbirliği yapılacağını belirtti.

Buluşmada ayrıca, meslek odalarının talep, sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı belirtildi. Ayda bir düzenlenecek toplantılarla sürecin devamlılığının sağlanması planlanıyor.