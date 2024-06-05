Toplantıda vatandaşların yoğun talebinin olduğu doğalgaz konusunda önemli bir karar alındı.

Doğalgaz kararı oy birliği ile kabul edildi

Meclis üyeleri tarafından verilen önergeler bölümünde, Uzundere, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Umut, Ali Fuat Erden, Gazi, Devrim, Uzundere, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin, Cennetçeşme Mahalleleri ile Yurtoğlu, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Peker, Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın mahallelerinin bir bölümünü kapsayacak olan doğalgaz çalışmalarının yürütülmesi için meclisten onay istendi. Komisyonlara sevk edilen kararın görüşülmesinin ardından, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Karabağlar şehir tiyatrosu kurulacak

Karabağlar Belediyesi kültür ve sanat için yeni bir adım daha attı. Karabağlar'da bir şehir tiyatrosu kurulması yönündeki önerge, mecliste oy birliği ile kabul edildi. Vatandaşların kültür ve sanatla iç içe yaşadıkları bir Karabağlar oluşturmak için daha çok çalışacaklarını vurgulayan Başkan Kınay; bu kararın, tüm mahallelerde kültür ve sanatın yaşamın bir parçası olması için yapılacak çalışmalarının başlangıcı olduğunu belirtti.

Sağlıklı Kentler Birliği'ne Üyelik:

Gündemde yer alan bir diğer konu olan Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olunması konusu meclis üyelerinin onayına sunularak kabul edildi. Sağlıklı Kentler Birliği'ne Karabağlar temsilcisi olarak Nurcan Pirgan Çakır ve Mehmet Türkbay görevlendirilmesi onaylandı. Başkan Kınay sağlık dirençli yaşanılabilir kentler için koordinasyon ve iş birliklerinin güçlendirileceğini belirtti.

Savaşın her türlüsüne karşıyız

Meclis toplantısının sonunda ise önceki gün Nazım Hikmet Parkı'nda anısına konser düzenlenen şair Nazım Hikmet anılırken, yaklaşan Babalar Günü ve Kurban Bayramı da kutlandı. Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çeken Başkan Kınay, savaşın her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayarak, nerede olursa olsun yaşanan acılara ses çıkarılması gerektiğini ifade etti.

"Çevre Günü'nü kutlamıyoruz"

5 Haziran Çevre Günü'ne dikkat çeken Başkan Kınay Çevre Günü'nün kutlama değil çevre sorunlarına dikkat çekmek amacında olduğunu belirterek, kentleri, yaşamı ve geleceği korumak için Karabağlar'dan başlayarak mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.