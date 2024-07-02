Kemal Memişoğlu, 1966 yılında Trabzon'un Rize kökenli bir ailesinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı oldu. nMiami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde 1999-2000 yıllarında eğitim aldı. nİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 2000-2002 yıllarında Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda başasistanlık yaptı.

Akademik ve Mesleki Kariyeri

2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti unvanını, 2016 yılında ise Genel Cerrahi Profesörü unvanını aldı. nBeykent Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisansı yaparak 2009 yılında tamamladı. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. nİstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı ve Mayıs 2014 - Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterliği görevini üstlendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Görevi

6 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Bu görevi sırasında İstanbul'un sağlık politikalarının uygulanmasında önemli roller üstlendi ve şehrin sağlık altyapısının geliştirilmesine katkı sağladı.

Bilimsel Çalışmaları ve Yayınları

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır. Sağlık yönetimi ve genel cerrahi alanlarında çeşitli makaleleri ve araştırmaları bulunmaktadır.

Kemal Memişoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.