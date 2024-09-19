Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliği'ne atanan Rahmi Doğan, uzun bir kamu hizmeti geçmişine sahip bir bürokrattır. 2024'teki bu yeni görevinde, daha önce Hatay Valisi olarak tanınmış olan Doğan, Sakarya'nın yönetiminde önemli bir rol üstlenecek.

Rahmi Doğan'ın kişisel bilgileri

1969 yılında Sivas'ta doğan Rahmi Doğan, eğitim hayatına Sivas'ta başlamış ve 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. İngiltere'de 8 aylık bir eğitim süreci geçirmiş ve kamu hizmetinde önemli bir birikim elde etmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kariyer yolu

1994-1997: Kaymakam adaylığı sürecinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde görev yaptı. Başçiftlik Kaymakamı olarak başladığı meslek hayatı, onun yönetim becerilerini geliştirmesine olanak tanıdı.

1999-2001: Elbeyli Kaymakamı olarak göreve başladı, ardından Kilis Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

2003-2007: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak görev yaptı, daha sonra aynı bakanlıkta Daire Başkanlığı pozisyonunda bulundu.

2008-2015: İçişleri Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde önemli görevlerde bulunarak, İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2016-2018: Kars Valisi olarak atanarak, bölgesel yönetim tecrübesini artırdı.

2018-2023: Hatay Valisi olarak, bu dönemde şehirde önemli reformlara imza attı. Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kimdir?

Sakarya Valiliği'ne atanma

19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Rahmi Doğan, Sakarya Valiliği'ne atanmıştır. Yeni görevi kapsamında Sakarya'nın kamu hizmetlerini daha da ileriye taşıması beklenmektedir.

Rahmi Doğan'ın Sakarya Valiliği'ne atanması, şehrin yönetiminde önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Doğan'ın geniş bir yöneticilik tecrübesine sahip olması, Sakarya'nın gelişimi için büyük bir avantaj sağlayacaktır.