Müziğimizin güçlü seslerinden Nazan Öncel, önceki akşam KerkiSolfej'in yaz konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Konserinde dinleyicisini 'Seni Bugün Görmem Lazım' şarkısıyla selamlayan sanatçı geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendirdi. Sevenlerinin bayramını ve babalar gününü kutlayan Nazan Öncel; " Sizleri burada görmek çok güzel. Eksilmeyelim iyi ki varsınız." sözleriyle duygularını dile getirdi. Performansı boyunca sahnede fırtınalar estiren Öncel, zaman zaman seyircisiyle diyaloğa geçerek keyif dolu bir akşam yaşattı.

Yeni Şarkı Sürprizi

Nazan Öncel yepyeni şarkısı 'Seviyore Mi’yi ilk kez Harbiye Açıkhava’da bütün ihanet mağdurları için söyledi. Oldukça beğeni toplayan şarkı büyük alkış aldı. Konserin sonlarına doğru hareketli şarkılarıyla herkesi ayağa kaldıran Öncel, alkış dolu bir biss ile sahneden ayrıldı.