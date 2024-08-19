Futbolseverler için müjde! Yeni sezonda Avrupa kupalarında Türk takımlarının maçları, şifresiz ve ücretsiz olarak TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Bu heyecan verici gelişme, futbol tutkunlarının büyük beğenisini kazanacak. Yabancı takımların maçlarını takip etmek isteyenler ise Tabii platformuna üye olma şartını yerine getirmek zorunda olacak.

TRT 1 ve TRT Spor'dan şifresiz yayın

2024-2025 Avrupa kupalarında Türk temsilcilerinin mücadeleleri, TRT 1 ve TRT Spor’un ekranlarında şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Bu, taraftarlar için büyük bir fırsat; çünkü en heyecanlı maçları, ek bir ücret ödemeden ve herhangi bir şifreleme olmadan izleyebileceksiniz. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi’ndeki Türk takımlarının maçları, TRT’nin kaliteli yayıncılığıyla ekranlara gelecek.

Yabancı takımların maçları için Tabii

Ancak, yabancı takımların mücadelelerini izlemek isteyen futbolseverler için durum biraz farklı. Bu maçları takip etmek isteyenlerin, Tabii platformuna üye olmaları gerekecek. Tabii, aylık 99 TL'lik paket fiyatıyla tüm yabancı takımların maçlarına erişim sağlıyor. Yani, Avrupa’nın en büyük kulüplerinin karşılaşmalarını kaçırmamak için Tabii aboneliği almanız yeterli olacak.

Neden bu gelişme önemli?

Bu sezon Türk futbolu için tarihi bir an. Avrupa kupalarında Türk takımlarının şifresiz yayınlanacak olması, geniş bir izleyici kitlesi yaratacak ve futbol keyfini daha fazla insanla paylaşma fırsatı sunacak. Ücretsiz yayınlar, futbolseverlerin takım desteklerini artıracak ve maç günlerini daha da özel kılacak.