Ünlü ekonomist Şenol Babuşcu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, sigara fiyatlarına önemli zamlar yolda. 5 gruptaki sigaralara uygulanacak zamlar, 3 ila 8 TL arasında değişecek ve bu fiyat artışları 4 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Hangi Markalara Ne Kadar Zam Geliyor?

Yeni fiyat düzenlemelerine göre, 65 TL olan Winston marka sigara 6 TL artarak 71 TL'ye, 63 TL olan Camel Yellow - Brown marka sigara ise 6 TL artışla 69 TL'ye yükselecek. Parliament marka sigara 69 TL'den 75 TL'ye, Marlboro Touch 66 TL'den 72 TL'ye, Muratti 65 TL'den 71 TL'ye çıkacak.

ÖTV Zammı Sonrası Güncel Sigara Fiyatları

ÖTV zammı sonrası en ucuz sigara fiyatı 66 TL olacak. En pahalı sigara ise 66 TL'den 76 TL'ye yükselecek.

Sigara fiyatlarındaki bu artış, sigara tüketimini ve dolayısıyla kamu sağlığını etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sigara fiyatları, nisan ve mayıs aylarında yapılan zamlarla gündemdeydi. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte sigara fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı bekleniyor. Yasal düzenlemelere göre, sigara üzerindeki ÖTV, ocak ve temmuz aylarında son altı aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) kadar artırılıyor. 2024 yılında, bu artışın yaklaşık 10 TL olması bekleniyor.