Yeni torba yasada, ev hanımları için önemli bir emeklilik reformu yapılması planlanıyor. 25 yıllık ev hanımı, isteğe bağlı sigorta kapsamında emekli olabilecek. Yasa geçerse, ev hanımlarına emeklilik sisteminde primleri devlet ödeyecek. Bu düzenleme ile ev hanımları, en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL alacak.

Ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle gündeme gelen torba yasada, emeklilik başvuruları yakında alınmaya başlanacak. Onaylandığında, ev hanımları aylık 12.500 TL emekli maaşı alabilecek ve sosyal güvence hakkına sahip olacak. Yeni düzenleme ile devlet, primlerin üçte birini karşılayacak ve ev hanımları sosyal güvenlik sistemine dahil olacak.

Çocuk sayısına göre prim desteği

Torba yasa kapsamında, çocuk sayısına bağlı olarak prim desteği sağlanacak ve erken emeklilik hakkı tanınacak. İlk aşamada sigortasız veya çalışma imkanı bulamayan ev kadınlarına sosyal güvence sunulacak. Çocuk sayısına göre prim desteği ve yaş şartında esneklik getirilecek. Ayrıca, çalışan anneler için prim desteği ve yaş şartında düzenlemeler yapılacak.

Yasa tasarısının Ekim ayında onaylanması bekleniyor ve ardından başvurular alınmaya başlanacak.