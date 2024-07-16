AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni vergi paketi kapsamında kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik cezaların artırılacağını duyurdu. Başkasına ait IBAN ve POS cihazı kullananlar için ağır cezalar geliyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni vergi paketine ilişkin detayları paylaştı. Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında başkasının IBAN ve POS cihazını kullananlara yönelik cezaların artırılacağını belirtti.

Kanun teklifinin detayları

Vergi Adaletinin Güçlendirilmesi: Doğrudan vergilerin payının artırılması ve vergilemede güvenliğin sağlanması amaçlanıyor.

Kayıt Dışılıkla Mücadele: Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında çeşitli düzenlemeler getiriliyor.

Cezaların Artırılması: Başkasına ait IBAN ve POS cihazını kullananlara yönelik cezalar artırılacak.

Ekonomik ve sosyal etkiler

Güler, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bu kanun teklifinin kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkasına ait hesapları ve cihazları kullanarak vergi kaçıranlara yönelik cezaların artırılması, vergi adaletini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sigorta ve vergi düzenlemeleri

Prim Oranı Artışı: Sigorta kolları prim oranı yüzde 2,25’e çıkarılacak.

Hazine Desteği Sonlandırılması: 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan yaşlılık aylığı bağlananın aynı iş yerinde çalışmaları halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık destek primi uygulaması sonlandırılacak.

Serbest bölgelerde düzenlemeler:

Kazanç İstisnası: Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere sunulan kazanç istisnası ihracat gelirleri ile sınırlandırılacak.

Yeni vergi güvenlik müesseseleri

Güler, yeni vergi güvenlik müesseseleri oluşturulacağını belirtti. Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması ile serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin elde ettiği hasılat tespit edilecek. Yüzde 20’nin üzerinde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde mükellefler izaha davet edilecek.

Vergi uzlaşma düzenlemeleri

Vergi Aslı Uzlaşma Dışında: Vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkararak, sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabileceği öneriliyor.