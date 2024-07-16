AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin yeni vergi paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen projelerdeki kazançlardan %30 Kurumlar Vergisi alınacak. Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren küresel şirketlerden de %15 vergi alınacak.

Küresel şirketlere yeni vergiler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı'na sunulan 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını duyurdu. Yeni teklifle kurumlara ek vergiler getiriliyor.

Güler, teklifle vergi mevzuatı, sosyal güvenlik ve bazı kanunlarda düzenlemeler öngören tekliflerinin 53 maddeden oluştuğunu belirtti. Bu düzenlemelerin vergi adaletini güçlendirmek, doğrudan vergileri artırmak, vergide güvenliği sağlamak, kayıt dışılıkla mücadele etmek, bazı istisnaları kaldırmak, cezaların etkinliğini ve caydırıcılığını artırmak, ithalatı azaltmak ve tahsilat etkinliğini artırmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Yeni vergi oranları

Güler, teklifle kısa vadeli prim oranını %2’den %2,25’e çıkardıklarını söyledi. Yap-işlet-devret modelinin uygulandığı projelerdeki kazançlardan %30 Kurumlar Vergisi alınacak. Güler, "Küresel şirketlerin Türkiye'den elde ettikleri gelire %15 asgari kurumlar vergisi getireceğiz" derken, yurt içi şirketlerin Kurumlar Vergisi'nin %10 olarak belirlendiğini duyurdu.

Taşınmaz yatırımlarına düzenleme

Güler, Kurumlar Vergisi kanununda düzenleme yapılarak, taşınmazlara yatırım yapan fon ve ortaklıkların, ticari mal niteliğinde olanlar dahil sahip oldukları taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara sağlanan istisnanın, elde edilen bu kazançların %50’sinin kar payı olarak dağıtılması şartına bağlandığını açıkladı.

Sigaradaki maktu vergi düzenlemesi

AK Parti'nin teklifinde "Bazı tütün mamullerinden alınmakta olan maktu vergi tutarına ilişkin asgari maktu vergi tutarının %20’sine kadar olan sınırlama kaldırılmaktadır" düzenlemesi yer aldı.

Gelirlerde sıkı takip

Güler, "Meslek mensuplarının hasılat denetiminde beyanla %20'den fazla fark çıkarsa asgari gelir vergisi alınacak" bilgisini de verdi. "Gelir beyanı ile hasılatı arasında %20 fark olan mükellefler izaha davet edilecek. Vergi affını uzlaşma kapsamı dışına çıkartıyoruz. Yat limanlarında verilen hizmetlerde vergi istisnası kaldırılacak" dedi.

Kayıt dışılıkla mücadele ve fatura cezaları

AK Parti'nin teklifine göre kayıt dışılıkla mücadele kapsamında alınacak tedbirler de artırılıyor. "Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353. maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezaları artırılmaktadır. Ayrıca, bazı fiillerin tekrarında uygulanacak ceza tutarları artırılmaktadır. Örneğin, fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3.400 TL ceza tutarı 1. tespitte 10.000 TL olarak uygulanacak, daha sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacaktır. Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi gereken belgeler yerine Kanunda yer almayan belgelerin düzenlenmesi durumunda kesilecek cezalar artırımlı olarak uygulanacaktır. Bu belgeleri almak zorunda olanlara da ceza kesilmesi yönünde düzenleme yapılmakta, ancak, 5 iş günü içinde belge düzenlenmediğini idareye bildiren alıcılara ceza kesilmeyeceği düzenlenmektedir."