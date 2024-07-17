EYT'li çalışanlara sağlanan yüzde 5'lik sigorta prim desteğinin kaldırılması, işverenlerin maliyetlerini artırarak işten çıkarmalara neden olabileceği endişesini beraberinde getirdi. Yeni düzenlemeyle, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasının maliyeti, Hazine yerine çalışanlar ve işverenlerden karşılanacak.

İşverene aylık bin liralık ek maliyet

Sosyal Güvenlik Uzmanı Okan Güray Bülbül, düzenlemenin işverenlere aylık bin liralık ek maliyet getireceğini belirtti. NTV'ye yaptığı açıklamada Bülbül, "Emeklilere hiçbir faydası olmadığı için sosyal güvenlik destek priminden kayıtdışı çalışma eğilimleri zaten vardı fakat işverenler bu teşvik nedeniyle maliyet azalsın diye SGDP'li olarak bildirmeye devam ediyorlardı. Şimdi ne yazık ki pek çok EYT'linin bana sigorta yapmayın deme ihtimali arttı" dedi.

Kısa vadeli sigorta prim oranı da artırılıyor

Yeni vergi teklifiyle işverenin ödediği kısa vadeli sigorta kolları prim oranı da yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarılıyor. Bülbül, bu değişikliğin işçilerin eline geçen rakamı değiştirmeyeceğini ancak asgari ücretin işverene maliyetini artıracağını belirtti. Temmuz ayı içinde yürürlüğe girmesi halinde, ağustos ayından itibaren işverenlerin asgari ücret için maliyeti 23 bin 552 lira 94 kuruş olacak.

Yeni düzenleme işten çıkarmalara sebebiyet verebilir

Yeni düzenleme, işverenlerin maliyetlerini artırarak işten çıkarmalara neden olabileceği gibi, kayıtdışı çalışma eğilimini de artırabilir. EYT'li çalışanların sigortalı olarak bildirilmemesi, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından da risk oluşturabilir.

Ekonomiye etkileri ne olacak?

Yapılan değişiklikler, işverenlerin maliyetlerini artırarak, iş gücü piyasasında daralmaya neden olabilir. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.