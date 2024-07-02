Özellikle kira ödemelerinde elden para alışverişine son verilmesi ve bu durumda yüzde 10 ceza uygulanması dikkat çekiyor.

Asgari vergiler geliyor: Şirketler ve Serbest Meslek Sahipleri Etkilenecek

Taslakta yer alan en önemli değişikliklerden biri, Türkiye'deki şirketler için Asgari Kurumlar Vergisi'nin getirilmesi. Kurumlar Vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'u veya beyan edilen hasılatın yüzde 2'si üzerinden hesaplanacak.

Ticari kazanç ve serbest meslek erbapları için ise Asgari Gelir Vergisi uygulaması başlayacak. Beyan edilen kazancın hasılatın yüzde 5'inden az olması durumunda, aradaki fark üzerinden vergi hesaplanacak.

Doktor, Avukat ve Diş Hekimlerine Denetim

Serbest meslek sahipleri, beyan ettikleri kazanç ile hasılat kontrolleri arasındaki farkın yüzde 20'den fazla olması durumunda izaha çağrılacak. İzahı yeterli görülmeyenler, tespit edilen kazanca göre vergilendirilecek.

Gayrimenkul Düzenlemeleri ve Borsa Kazanç Vergisi Ertelendi

Taslakta gayrimenkullerle ilgili bazı düzenlemeler yer almıyor. Konut kira istisnası ve tapuda gerçek bedele geçiş gibi öneriler teklifte bulunmuyor. Borsa kazançlarının vergilendirilmesi ise ertelendi.

Kripto Varlıklar Vergilendirilecek, Serbest Bölge İstisnası Daralacak

Kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler de taslakta yer alıyor. Serbest bölge kazanç istisnası ise sadece ihracattan elde edilen kazançlarla sınırlandırılacak.

Ödemelerde Banka Zorunluluğu ve Özel Usulsüzlük Cezaları

Ödemelerde banka veya finans kurumu kullanmayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Kira ödemelerinde elden para alışverişinin tespit edilmesi durumunda ise kira bedelinin yüzde 10'u oranında ceza kesilecek.