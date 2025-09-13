Esnaf ve küçük işletmelere getirilen yeni vergiler gündemdeyken, hükümetten sürpriz bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genel vergi oranlarını artırmayı düşünmediklerini belirterek, “Gelirlerimizi enflasyonist etki oluşturmadan artırmanın yollarını arıyoruz” dedi.

“Genel vergi oranlarını artırmayı doğru bulmuyoruz”

Bloomberg’e konuşan Cevdet Yılmaz, 2023’ten bu yana yapılan vergi düzenlemelerini hatırlatarak yeni bir artışa gerek olmadığını savundu. Yılmaz, “Prensip olarak genel oranlarda değişikliğe olumlu bakmıyoruz. Önümüzdeki dönemde kayıt dışılıkla mücadeleye ve vergi tabanını genişletmeye odaklanacağız” dedi.

Esnaf ve işletmeler için yeni düzenleme

Yılmaz, yıllık hasılatını 480 bin TL’nin altında gösteren küçük esnafın basit usulde vergilendirilmeye devam edeceğini, ancak bu rakamı aşanların kapsam dışına çıkarıldığını belirtti.

Büyüme ve enflasyon tahminleri

Orta Vadeli Program’a (OVP) da değinen Yılmaz, büyüme hedefinin yüzde 4’ten 3,3’e çekildiğini hatırlatarak, “Bu oran küçümsenemez. Dezenflasyonist politika izliyoruz” diye konuştu. 2028 için yüzde 5 büyüme ve yüzde 8 enflasyon hedeflerinin korunduğunu söyledi.

Sosyal konut projesi

100 milyar liralık sosyal konut bütçesine dikkat çeken Yılmaz, “Kentsel dönüşüm ihtiyacı için büyük bir kaynak ayırdık. Bu program kiralardaki artışı da dengeleyecek” dedi.

Enflasyon ve fiyat algısı

Hizmet enflasyonunun süreci zorlaştırdığını vurgulayan Yılmaz, kira ve eğitim kalemlerinin etkisine dikkat çekti. Fiyatlama davranışlarının yüksek enflasyon nedeniyle bozulduğunu söyleyen Yılmaz, “Enflasyon tek haneye düştükçe sisli ortam dağılacak” dedi.

ENAG eleştirisi

Yılmaz, daha önce olduğu gibi ENAG’a yönelik eleştirilerini sürdürdü: “Şeffaf olmayan bir yapı. Türkiye’de beklentilerin bozulmasında rol oynuyor. Kurumlarımızın kredibilitesini güçlendirmeliyiz.”