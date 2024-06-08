Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hafta içinde sunulması planlanan 9. Yargı Paketi, Türk Ceza Kanunu'nda casusluk faaliyetlerine karşı daha etkin önlemler alınmasını amaçlıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde hazırlanan paket, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve yargı sisteminin güçlendirilmesi hedefiyle çeşitli düzenlemeleri içeriyor.

Eğitim Sınavlarına Yeni Yaklaşımlar

Yargı paketi, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda yapılan değişiklikleri içeriyor. Sınavlarda konu ve soru sayısının artırılmasıyla adayların genel bilgi seviyelerinin yükseltilmesi ve cezasızlık algısının azaltılması hedefleniyor. Özellikle sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk gibi alanlarda soru sayısının artırılması dikkat çekiyor.

Hükümlülerin Eğitim Hakları ve İmkanları

Yargı paketi, cezaevlerindeki hükümlülerin eğitim haklarına ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor. Kapalı cezaevlerindeki hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim imkanları genişletilerek, eğitimlerine daha etkin bir şekilde devam etmeleri sağlanacak. Ayrıca sınavların çevrim içi ve yüz yüze yapılabilmesiyle hükümlülerin eğitim süreçlerine kolaylık sağlanacak.

Casuslukla Mücadelede Yeni Suç İhdası

En dikkat çekici düzenlemelerden biri, Türk Ceza Kanunu'nda casusluk faaliyetlerine karşı yeni bir suç ihdas edilmesi. Yapılan düzenlemeyle, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararlarına zarar veren casusluk faaliyetleri daha sıkı bir şekilde cezalandırılacak. Suçun işlenmesi durumunda hapis cezası öngörülüyor ve özellikle milli güvenlik açısından stratejik öneme sahip birimlerde işlenen suçlar için cezalar artırılıyor.