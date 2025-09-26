Kamuoyunun merak ettiği “Yeni yargı paketinde af var mı?” sorusuna Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıt verdi. Tunç, 11. Yargı Paketi çalışmalarında genel af niteliği taşıyan bir düzenlemenin olmadığını söyledi.
Bakan Tunç’tan af açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 11. Yargı Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, “Af anlamına gelebilecek herhangi bir düzenleme söz konusu değil.” dedi.
Yeni yargı düzenlemesinin TBMM yeni yasama döneminde Genel Kurul’a geleceğini ifade eden Tunç, hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
TBMM takvimi
Meclis, 1 Ekim 2025’te tatile son verecek. Yargı paketinin de bu tarihten sonra gündeme alınması bekleniyor.
Yargı paketinde öne çıkan maddeler
-
Yargı Paketi’nde yer alacak bazı başlıklar şu şekilde sıralanıyor:
-
Bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı ve sanal bahisle mücadele,
-
Kutlamalarda havaya ateş açılmasına yönelik yaptırımlar,
-
Trafikte yol kesme gibi kamu güvenliğini tehdit eden fiillere karşı düzenlemeler,
-
Çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik değişiklikler.