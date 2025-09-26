Tesla ve Ford fiyatı düşecek mi? ABD menşeili araçlarda fiyat düşüşü bekleniyor

Trafikte yol kesme gibi kamu güvenliğini tehdit eden fiillere karşı düzenlemeler,

Bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı ve sanal bahisle mücadele,

Yargı Paketi’nde yer alacak bazı başlıklar şu şekilde sıralanıyor:

Meclis, 1 Ekim 2025’te tatile son verecek. Yargı paketinin de bu tarihten sonra gündeme alınması bekleniyor.

Yeni yargı düzenlemesinin TBMM yeni yasama döneminde Genel Kurul’a geleceğini ifade eden Tunç, hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 11. Yargı Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, “Af anlamına gelebilecek herhangi bir düzenleme söz konusu değil.” dedi.

Kamuoyunun merak ettiği “Yeni yargı paketinde af var mı?” sorusuna Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıt verdi. Tunç, 11. Yargı Paketi çalışmalarında genel af niteliği taşıyan bir düzenlemenin olmadığını söyledi.

