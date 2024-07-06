Kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yeni düzenlemeyle, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler sadece bir maaş alabilecek. AK Parti, bu tasarruf tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması için hazırlanan yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte, deprem bölgesindeki belediye gelirlerinin azalmaması, bürokrata 92 bin lira ek gelir sınırlaması, elektrikli araçlar için ÖTV teşviki gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.

Deprem Bölgesindeki Belediyelere Gelir Garantisi

Deprem bölgesindeki 11 ilin nüfus azalması nedeniyle belediye gelirlerinde düşüş yaşanmaması için 30 Haziran 2027 tarihine kadar 2023 yılı Ocak ayı nüfus verileri esas alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tasarruf tedbirlerinin uygulanmasını takip edecek ve önlemlere uymayanlara disiplin cezası verilecek. Tüm iş ve işlemlerin sonuçları ise Cumhurbaşkanlığı'na bildirilecek.

Çift Maaş Uygulamasına Son

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler, yalnızca tek bir maaş alabilecek. Huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi ödemelerin toplamı, 108 bin gösterge rakamı (92 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenen tutarı geçemeyecek. Bu tutarı aşan gelir ise Hazine'ye aktarılacak.

Belediye Aydınlatma Payları Yeniden Düzenlendi

Belediye bütçelerinden sokak aydınlatması için kesilen paylar yeniden düzenlendi. Büyükşehir belediyelerinde yüzde 20 olan oran yüzde 30'a, diğer belediyelerde yüzde 10 olan oran ise yüzde 15'e çıkarıldı. Bu düzenleme, 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Elektrikli Araçlar İçin ÖTV Teşviki

Sadece araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlar için yeni ÖTV oranları belirlendi. Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olan, motor silindir hacmi 1800 santimetreküpü geçmeyen araçlar için teşvik getirildi. Bu düzenlemenin amacı, elektrikli araç kullanımını artırmak olarak belirtildi.