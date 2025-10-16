Böylece firmanın en ucuz sigarası 95 liraya yükselirken, en çok tercih edilen ürünlerin fiyatı 100–105 TL bandına çıktı.

Philip Morris’in fiyat artışının ardından diğer tütün firmalarının da hafta sonuna kadar yeni fiyat listelerini açıklaması bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte 2025 yılı içinde sigaraya üçüncü kez zam yapılmış oldu.

Yıla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle başlayan sektör, ocak ayında paket başına ortalama 10 TL’lik artışa gitmişti. Ağustos ayında gelen ikinci 5 TL’lik zamla fiyatlar 90 liranın üzerine çıkmıştı. Ekim ayındaki yeni zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 95 TL’ye, en yüksek fiyat ise 105 TL’ye ulaştı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete. Artık fiyatlar 100 ila 105 TL arasında. En ucuz sigara da 95 TL oldu” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri, yılbaşında yapılacak ÖTV güncellemesiyle birlikte fiyatların bir kez daha artabileceğine dikkat çekiyor. Böylece sigara fiyatlarının 2026’ya girerken daha da yükselmesi bekleniyor.