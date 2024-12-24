Şehzadeler ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin işbirliğiyle düzenlenen Yeni Yıl Panayırı, 23-29 Aralık tarihleri arasında unutulmaz bir yılbaşı deneyimi sunmak için Manisalılara kapılarını açtı.

Yeni yıl panayırı coşkusu

Manisa'nın Cumhuriyet Meydanı, 23-29 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Yeni Yıl Panayırı ile dolup taştı. Şehzadeler ve Manisa Büyükşehir Belediyelerinin işbirliğiyle hayata geçirilen panayırda, yeme-içme stantları, konserler, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle vatandaşlara keyifli bir yılbaşı deneyimi sunuluyor. Panayırın açılışında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkanlar Manisalılara yeni yıl dileklerini iletti

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden başkanlar, ardından toplanan kalabalığa hitap etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaptığı konuşmasında, 2025 yılının tüm duaların kabul olduğu, sağlığın eksik olmadığı güzel bir yıl olması dileğinde bulundu. Başkan Zeyrek, Manisalılara mutlu ve sağlıklı bir yıl diledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise, yaklaşık bir yıl önce verdikleri sözleri hatırlatarak, “Manisalılar en iyisini hak ediyor” dedi. Yeni yılın tüm insanlığa, ülkeye, Manisa'ya ve Şehzadeler'e barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.

Etkinlikler ve aktivitelerle dolu bir hafta

Yeni Yıl Panayırı boyunca Manisalılar, çeşitli konserler, atölyeler ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir hafta geçirecek. Yılbaşı coşkusunun yaşandığı bu etkinlik, hem gençlere hem de ailelere hitap ederek unutulmaz anılar biriktirmelerini sağlayacak.