Yeni yıl gecesini hem şıklık hem de huzurla karşılamak isteyenler için Hyatt Regency İzmir İstinyePark, özel davetler, lezzetli menüler ve ayrıcalıklarla dolu bir deneyim sunuyor.

Yılbaşı gecesine özel ayrıcalıklar

Hyatt Regency İzmir İstinyePark, yılbaşı kutlamalarını unutulmaz bir deneyime dönüştürmek isteyen misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İkonik Penthouse ve Regency Executive Suit’lerin panoramik terasları, özel davetlere ev sahipliği yaparken, otelin zarif tasarımı ve üstün hizmet anlayışı konforu zirveye taşıyor.

Şık bir yılbaşı yemeği

The Bay Restaurant, misafirlerine özel hazırlanan yılbaşı menüsüyle eşsiz bir gastronomi deneyimi vaat ediyor. Menünün dikkat çeken detayları arasında:

Başlangıç: Marine edilmiş karides, acılı avokado ve narenciye espuma.

Ara Sıcak: Dana etli tortellini, pekmezli demi glace sos ve parmesan.

Ana Yemek Seçenekleri: Izgara dana bonfile veya patatese sarılı levrek.

Tatlı: Bailey’s ve mascarpone mus, kahveli creme brulee ve fındıklı bisküvi.

Misafirler yemek boyunca limitsiz içki paketiyle (4750 TL) veya içkisiz menü seçeneğiyle (3200 TL) bu özel geceyi taçlandırabilecek.

Spa ve konaklamada özel fırsatlar

Hyatt Regency İzmir İstinyePark, misafirlerine sadece lezzet değil, dinlenme ve yenilenme fırsatları da sunuyor:

Spa Soul’da 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde 60 dakikalık masajlarda %15 indirim.

Ay boyunca 90 dakikalık Anti-Stress masajda %25 indirim.

The Bay Restaurant’taki yılbaşı yemeğine katılan misafirlere özel konaklama indirimleri.

Daha özel ve samimi kutlamalar yapmak isteyenler için teraslı suitler, sevdiklerinizle şehrin büyüleyici manzarası eşliğinde yeni yılı karşılamak için ideal bir seçenek sunuyor.