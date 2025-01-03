Otomobil Fiyatlarında Ocak Zammı: BYD, Honda, Toyota ve Diğer Markalarda Artışlar Başladı

Yeni yılın ilk günlerinde otomobil fiyatlarındaki zam haberleri gelmeye başladı. BYD, Honda, Toyota, Lexus ve Opel gibi markalar, fiyat listelerini güncelleyerek dikkat çekti. En yüksek zam oranı yüzde 3,4 olarak belirlendi.

Hangi markalar zam yaptı?

Ocak ayında gelen fiyat güncellemeleri, tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. İlk gün itibarıyla fiyatlarını güncelleyen markalar şunlar:

BYD

Honda

Toyota

Lexus

Opel

Açıklanan yeni fiyat listelerinde, zam oranlarının yüzde 0,4 ile yüzde 3,39 arasında değiştiği görülüyor.

Cardata Genel Müdürü'nden açıklama

Fiyat artışlarının nedenleri hakkında açıklama yapan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Şu ana kadar gerçekleşen fiyat artışı ortalaması yüzde 3,5 seviyesinde. Bu, beklediğimiz bir durum. Önümüzdeki günlerde diğer markaların da fiyatlarını güncellemesiyle birlikte bu artışlar devam edecek.”