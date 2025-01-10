2025 yılının gelmesiyle birlikte otomobil piyasasında hareketlilik arttı. Sıfır araçlara olan talep yükselirken, üreticiler de müşterilerin ilgisini çekmek için cazip kampanyalar sunuyor. Artan sıfır araç fiyatlarına rağmen kredi faizlerinde gözlemlenen sınırlı düşüş, otomobil almak isteyenlerin dikkatini çekiyor. İkinci el piyasasında ise fiyatların sıfır araçlara yaklaşması, alıcıları sıfır araç kampanyalarına yönlendiriyor.

2025 yılının en uygun fiyatlı 10 otomobili

1. Hyundai i10

Türkiye’de üretilen Hyundai i10, kompakt boyutları ve ekonomik yakıt tüketimiyle şehir içi kullanımlar için ideal.

Başlangıç Fiyatı: 1.010.000 TL

2. Hyundai i20 ve Bayon

Hem şehir içi hem uzun yol kullanımı için uygun olan bu modeller, Hyundai’nin güvenilirliğini ve konforunu bir araya getiriyor.

Hyundai i20: 1.206.000 TL

1.206.000 TL Hyundai Bayon: 1.314.000 TL

3. Dacia Sandero Stepway

Bir depo yakıtla 1000 km’ye kadar menzil sunan bu model, hem aile hem de ticari kullanım için uygun.

Başlangıç Fiyatı: 1.099.000 TL

1.099.000 TL Dacia Jogger: 1.305.000 TL

4. Renault Taliant ve Clio

Modern tasarımıyla öne çıkan Renault Taliant, dinamik bir sürüş deneyimi sunarken Clio, kompakt yapısıyla şehir içi kullanımda ideal bir tercih.

Renault Taliant: 1.103.000 TL

1.103.000 TL Renault Clio: 1.244.000 TL

5. Citroën C3

Yüksek konfor ve gelişmiş güvenlik sistemleri sunan Citroën C3, aileler için popüler bir seçenek.

Başlangıç Fiyatı: 1.018.000 TL

1.018.000 TL Citroën C4 X: 1.499.000 TL

6. Kia Picanto ve Stonic

Kompakt boyutları ve teknolojik donanımlarıyla Kia Picanto, şehir içi kullanım için tercih ediliyor.

Kia Picanto: 1.033.000 TL

1.033.000 TL Kia Stonic: 1.350.000 TL

7. Opel Corsa

Şık tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Opel Corsa, elektrikli versiyonuyla çevre dostu bir seçenek sunuyor.

Başlangıç Fiyatı: 1.172.900 TL

1.172.900 TL Elektrikli Model: 1.395.900 TL

8. BYD Dolphin

Elektrikli otomobil segmentinin yeni oyuncularından BYD Dolphin, uygun fiyatı ve çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor.

Başlangıç Fiyatı: 1.284.500 TL

9. Fiat Egea Sedan ve Cross

Türkiye’de üretilen Fiat Egea Sedan, geniş kasa seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veriyor.

Fiat Egea Sedan: 1.440.900 TL

1.440.900 TL Fiat Egea Cross: 1.519.900 TL

10. Leapmotor T03

Şehir içi kullanım için tasarlanmış Leapmotor T03, uygun fiyatıyla elektrikli otomobil dünyasında dikkat çekiyor.

Başlangıç Fiyatı: 999.000 TL