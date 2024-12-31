Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, 1 ocak günü ülke genelinde yağış beklenmezken, parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yarın günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara’da 8, İstanbul’da 10, Samsun’da 12, İzmir’de 15, Antalya ve Adana’da 17, Diyarbakır’da ise 10 derece civarında olacak.