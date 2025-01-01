Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yeni yılda ilk büyüyen kent merkezindeki esnafı ziyaret etti ve yurttaşlarla sohbet etti. Başkan Durbay'a ziyaret sırasında Başkan Yardımcısı Erdem Yıldırım, Şehzadeler Mühendislik A.Ş. Genel Müdürü Umut Çetin ve belediye belediye üyeleri grupları yaptı.

Girdiği her dükkânda esnafla tek tek selamlaşarak mutlu ve bol kazançlı bir yıl dileğinde bulunan Başkan Durbay, düğünle da yoğun bir şekilde sohbet etti. Yeni yılın umut ve başlangıçlarla dolu bir yıl olmasını dileyen Başkan Durbay, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yıl, yeni umutları ve başlangıçları beraberinde getiriyor. Şehzadeler Belediyesi olarak 2025'in ilk başarısı esnafımıza hayırlı işler dilemek, insanlarımızla bir araya gelmek için sokaklardaydık. Kentimizde yaşayan yurttaşlarımızın yollarını ve önerilerini dinledik, bunları değerlendirmek üzere notlarımızı aldık. Belediyemizin tüm olanaklarını kullanarak, bu yıl da Şehzadeler ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için devam ediyor.”

Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlar, Başkan Durbay'ın kendilerinin gösterdiği ilgi ve birbirlerinden dolayı teşekkür ederek özgürlüklerini dilediler.