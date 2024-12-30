BİM, 2025 yılının ilk haftasında birbirinden çeşitli ürünlerle tüketicilerine cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor. 7 Ocak 2025 tarihli aktüel kataloğunda, özellikle gıda ve atıştırmalık kategorilerinde pek çok yeni ürün yer alıyor. Marmarabirlik siyah zeytinden, kakaolu fındık kremasına, çilek reçelinden, yaban mersinli Quark’a kadar geniş bir ürün yelpazesi sunulacak. Ayrıca, yeni yılın ilk günlerinde keyifle tüketilebilecek tatlılardan, pratik yemek seçeneklerine kadar birçok farklı alternatif bulunuyor. Bu fırsatlar, BİM mağazalarına uğramak isteyenler için kaçırılmayacak bir alışveriş deneyimi sunuyor.

7 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu

Marmarabirlik Kooperatif İncisi siyah zeytin: 197,50 TL

Çilek reçeli: 69,50 TL

Süt reçeli çeşitleri: 52.50 TL

Bezelye konservesi: 19,75 TL

Nohutlu pilav & basmati pilav: 24,50 TL

Yerli pilavlık pirinç: 209 TL

Garnitür: 27 TL

Domates salçası: 75 TL

İyotlu sofra tuzu: 15 TL

Keçiboynuzu özü: 74,50 TL

Çiya tohumu: 16,50 TL

Çikolatalı kısır ve buğday gevreği: 104,50 TL

BİM’de atıştırmalık ve abur cubur ürünler

Maden suyu: 27,50 TL

Kakaolu fındık kreması: 119 TL

Çikolata çeşitleri: 29,50 TL

Karamel dolgulu çikolata: 3,25 TL

Çilek dolgulu kek: 5 TL

Haribo yumuşak şeker: 29,50 TL

Zeytinli ve kekikli kraker: 9,50 TL

BİM’de gıda ürünleri

Tam yağlı taze peynir: 67,50 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri: 189 TL

Az yağlı yoğurt: 82,50 TL

Piliç bonfile: 149,90 TL

Yaban mersinli Quark: 25 TL

Patatesli gül böreği: 87,50 TL

Pizza tost: 45 TL

Feast ıspanak: 35 TL

Soslu dana misket-parmak köfte: 69,50 TL