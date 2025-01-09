Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi, uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından çatı parti kurma yolunda önemli bir adım attı. "Yeni Yol" ismiyle kurulacak olan bu parti için hukuki süreç yarın, 10 Ocak’ta başlayacak. Üç liderin bir araya gelerek son aşamaya getirdiği bu süreç, Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Çatı parti kuruluşunda son aşama

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinin oluşturduğu komisyon, bir süredir çatı parti kurma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bugün akşam saatlerinde bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ortak grup yapısına ilişkin mutabakata vardı. Bu buluşmada, kurulacak partinin isminin "Yeni Yol" olarak belirlenmesi ve kuruluş için yapılacak hukuki sürecin tarihi netleşti.

Yeni Yol’un kuruluşu için tarih belli oldu

Üç liderin onayladığı "Yeni Yol" partisinin tüzel kişiliği için yapılacak hukuki işlemler 10 Ocak Cuma günü başlayacak. Ayrıca, partinin tüzük ve program taslağı da son halini almış durumda. Kurucular kurulu ve parti içindeki görev dağılımı, liderler tarafından onaylanırken, çatı partinin genel başkanının ise kamuoyunda tanınmamış biri olacağı öğrenildi.

Çatı Parti TBMM grubu nasıl oluşacak?

Yeni Yol’un Meclis’te oluşturacağı grup, 25 milletvekilinden oluşacak. Bu grubun 10 milletvekili DEVA Partisi’nden, 8 milletvekili Saadet Partisi’nden ve 7 milletvekili Gelecek Partisi’nden olacak. Çatı partinin oluşumuyla birlikte, bu yeni siyasi yapı Türk siyasetinde önemli bir güç merkezi olmayı hedefliyor.