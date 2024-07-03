Refah payı ve kök maaş düzenlemesi beklentileri boşa çıkarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 zam alacak.

Enflasyon ve zam oranları

İlk 6 aylık enflasyon oranı: %24,73

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: %24,73

Memur ve memur emekli zammı: %19,31

Refah payı zammı yapılmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın daha önce açıkladığı gibi, bu yıl emekli ve memurlara refah payı zammı yapılmayacak. Ayrıca, maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklileri ilgilendiren kök maaş düzenlemesi de torba yasa taslağına dahil edilmedi.

Maaş hesaplama tablosu

Mevcut Maaş (TL) SSK/Bağ-Kur Emekli Zamlı Maaş (TL) 10.000 12.473 11.000 13.720 12.000 14.967 13.000 16.214 14.000 17.462 15.000 18.709

Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Emekliler, zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren hesaplarında görebilecekler. SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklilerinin ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Emekliler için önemli not

Zamlı maaşlar, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak ve ek ödemeler de yeni kök aylık üzerinden hesaplanacak. Eğer kök aylık ve ek ödeme toplamı taban aylığın altındaysa, emeklinin alacağı ödeme yeni taban tutara tamamlanacak.