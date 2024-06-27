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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması sürecinde D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirilmişti.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak D-100 kara yolu Ankara istikametinde orta ile yan yolda birer şerit trafiğe kapatıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidini yenilenmesi için başlatılan çalışma lar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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