ÇANKIRI (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, teşekkür ziyaretleri kapsamında Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ayhan Çavuş ile partililer ve vatandaşlar tarafından Yaylakent Belediyesi önünde karşılanan Erbakan'a çiçek takdim edildi.



Daha sonra Belediye Başkanlığı makamında Başkan Ayhan Çavuş ve vatandaşlarla görüşen Erbakan, belde hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Erbakan, hem Belediye Başkanı'nı tebrik hem de Yaylakent halkına teşekkür etmek için geldiklerini söyledi.

Ziyaretlerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Erbakan, "Allah kıymetli Başkanımıza dürüst, ahlaklı, samimi, çalışkan bir şekilde en hayırlı hizmetleri nasip etsin. Yaylakent'in sorunları Milli Görüş'le, Yeniden Refah'la, ahlaklı belediyecilikle birer birer çözüme kavuşturulacak. Buna inanıyoruz, güveniyoruz ve Başkanımıza bir kez daha başarılar diliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Ayhan Çavuş da ziyaretlerinden ötürü Erbakan'a teşekkür etti.



Daha sonra Erbakan ile beraberindekiler, belde meydanına kadar yürüyerek vatandaşları selamladı, esnaf ziyaret yaptı.

Ziyaretlerin ardından Erbakan, beldeden ayrıldı.