Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan’dan Kula’ya Ziyaret

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Manisa’daki ziyaretleri çerçevesinde Kula ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretine partisinin ilçe teşkilatında başlayan Erbakan, burada İlçe Başkanı Celal Gurur ve partililer tarafından karşılandı. Parti çalışmalarına dair bilgi alışverişinde bulunan Erbakan, Kula’daki teşkilat faaliyetlerini yakından inceledi.

Esnaf ve vatandaşlarla buluşma

Genel Başkan Erbakan, ilçe teşkilatındaki görüşmelerin ardından beraberindeki heyetle birlikte Kula’nın semt pazarına giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarda tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, onların istek ve sorunlarını dinledi. Ayrıca, parti politikaları hakkında da bilgilendirmeler yaparak vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Erbakan, vatandaşların fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmeyerek, onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Yoğun ilgi gören ziyaretin ardından, YRP Genel Başkanı, bir sonraki programı olan Ahmetli ilçesi ziyareti için Kula’dan ayrıldı.