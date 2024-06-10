Yeniden Refah Partisi Kocaeli Gençlik Kolları Başkanlığına yeni atanan Cabir Bilikci Kartepe, Gölcük'te Yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - . Yeniden Refah Partisi Kocaeli Gençlik Kolları Başkanlığına yeni atana Cabir Bilikci Kartepe, Gölcük te Yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte Esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ının selamını ileten gençler esnafın da sorunlarını dinledi.

Bilikci ziyaret sonunda yaptığı açıklamada; sadece seçim zamanı değil geçim zamanı da halkımızla beraberiz diyerek başladığı konuşmasında; "Türkiye'nin ihtiyacı parlamento veya cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi değildir. Türkiye'nin derdi bugün seçim değil, geçimdir. Hükümetimizden bütün dikkati ekonomideki sorun başlıklarına yönlendirmesini bekliyoruz. Esnafımız Fahiş kira zamlarından, kalifiye eleman eksikliğinden ve girdi maliyetlerindeki pahalılıktan şikayetçi biz holdinglere, Futbol kulüplerine değil Esnafımıza sahip çıkı" dedi.

Ziyaretler esnasında üye çalışması da yapıldı.